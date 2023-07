NUTA VÕI NAERA ⟩ «Ta ema jättis mu maha.» Naised jagavad kõige veidramaid viise, kuidas mehed on neid maha jätnud

Triin

«Ta andis mulle hommikul tööle minnes musi, pärastlõunal saatis sõnumi, et tema poolt on kõik. Kõige naeruväärsem oli see, et kui küsisin, mis juhtus, ütles, et ta absoluutselt ei talu, et kass on paar korda mänguhoos üle diivanilaua hüpanud.»