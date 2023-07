UNUSTA PIKAD KOHTINGUD ⟩ Põhjus, miks sa peaksid muutma oma esmakohtingu 10-minutiliseks

«Kuna mul on nii suur ego, unustasin, et kohtingueelsed kiirkohtingud ei too kasu ainult mulle, vaid ka vastaspoolele. Ja see tuli talle kasuks. Ta saatis mulle samal õhtul sõnumi ja ütles, et tal oli tore minuga kohtuda, kuid ta ei arva, et me sobiksime. Vähemalt säästsime meie mõlema aega,» sõnas Emily, kes otsustas, et selline kiirkohtingute meetod sobib talle paremini ning ta jätkab deitimisega niiviisi.