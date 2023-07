Šokis ema: mu 2-aastasele pojale anti lasteaias unetablette

Ema lisas, et ta helistas kohe arstile, kes rahustas naist ja ütles, et õnneks ei tee liigne melatoniin lapse kehale kahju. Siiski on naine maruvihane, sest ta arvas õpetajast hästi ning poleks osanud kunagi arvata, et laste eest hoolitsev inimene neile unerohtu jagada võib, kirjutab Tyla .

Lapsevanem jagas, et mõtlematult käitunud õpetaja vallandati pärast juhtumit ning direktor väidab, et see on esimene kord, kui lastele on unetablette jagatud. Murelik ema aga jätkas, kirjutades, et ta on märganud, et tema poja magamisharjumused on viimase kahe nädala jooksul drastiliselt muutunud. See paneb teda aga uskuma, et õpetaja on ka varem lastele melatoniini andnud.