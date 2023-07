PILK PEALE! ⟩ Eesti räppar Tommy Cash ületas Pariisi moenädalal uudiskünnist: kas ta on alasti?

Ühiskonnakriitiliselt ja satiiriliselt kandis Tommy Cash Jean Paul Gaultieri moeetenduse publiku seas istudes ülikonda, mis imiteeris alasti mehekeha. Ülikonnalt ei puudunud rinnanibud, kõhulihased ega musklis biitsepsid. Eemalt tundus, et mees on alasti, kuid lähemalt vaadates selgus siiski, et tegu on omapärase ülikonnaga. Pintsaku alla oli räppar sobitanud valge särgi ning musta lipsu.