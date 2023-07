Kuidas hoida pärast seksi seemnevedelikku sees, et hõlpsamini rasestuda?

Mõned eksperdid ütlevad, et pärast vahekorda ei peaks voodist kohe minema kiirustama. Püsi voodis umbes 15 minutit pärast seksi. «See on piisav aeg, et kõige kiiremad ja tervemad spermatosoidid jõuaksid emakakakaela,» ütles naistearst Mary Jane Minkin. Kuid ei ole vaja jalgu üles ega rinnale tõsta, sest kumbki asend ei liiguta spermat kuidagi tõhusamalt.