Sünnitusjärgselt on naistel tihti keeruline taas intiimsuse lainele jõuda

Kõik naised on erinevad ja see kehtib ka sünnitusjärgse seksi teemas. Esmalt tuleb meeles pidada, et värske emana tuleb eelkõige emotsionaalselt seksimiseks valmis olla.