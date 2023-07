ELAMUS, MIS AITAB ⟩ Seda peaks inimestele retseptiga välja kirjutama!

Aga ma ei eita üldse, et kõhe on samuti. Olen loomult avatud tüüp, kipun kõike tugevalt tajuma - samavõrra kui helgete hetkede vaimustust ka nende «mitte päris» momentide pettumust. Ja enda puhul ma tean, et müüa endale midagi, mida ma sügaval sisimas ei usu - see pole võimalik.

Mindvalley suveülekooli ruum Kultuurikatlas on hämar ja õdus. Seda kogemust on parem vastu võtta pikutades, nii on lõdvestumine täielik. Ruum on väga turvaline ja Pamela vaikne, peaaegu sosistav hääl sisendab veelgi kaitstuse ja hoituse tunnet. Samas on see õrn hääl võimas, kui saan juhise oma paremat põlve lõdvestada ei tule mul mõttessegi vastu vaielda. Kergelt ja hellalt, justkui juhendatud meditatsioonis, kantakse meid kõiki sügava lõdvestuse seisundisse. Ja mõtted, kus on mu mõtted? Sel korral polegi vaja neid tüütute kärbestena peletada, sest kogu selle ruumi on täitnud Mihkli kosmilised impovisatsioonid. On rahu ja kohalolek, ilma mingi pingutuseta. Fantastiline.