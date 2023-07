Õnnetuses hukkusid Läänemerre kukkunud 7-aastane Lech ja tema 36-aastane ema Paulina. Aftonbladeti sõnul on Poola politseil alust kahtlustada, et ema mõrvas oma poja ja tappis seejärel enda. Mõrva uurimise on algatanud ka Rootsi prokuratuur.