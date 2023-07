KÕHUVALU JA UIMASUS? ⟩ Toidud, mis tuleks reisimisel rangelt ära keelata

Tuntud ka kui «Beef Jerky» on väga levinud snäkk, mis sobib suurepäraselt näiteks matkadele. Auto- või lennureisid kätkevad endas aga palju istumist, kuid vinnutatud liha on seedimisele liialt raske. Lisaks on liha alati väga soolane, mistõttu vajab inimene palju vedelikku. Liigne vedeliku joomine aga soodustab sagedast tualetis käimist. Ühesõnaga on mõistlikum istuval reisil vinnutatud liha enda menüüst välja jätta.