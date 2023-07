Mehe range reegel: ma ei suhtle naistega, kes pole mu abikaasa sõbrad

Kuigi enamik inimesi kommentaariumis kiitis Santanat tema suhtumise eest sõprussuhetesse naistega, toodi miinusena välja, et kui heteromehed sõbrustavad vaid meestega, siis see tugevdab soolisi stereotüüpe. Paljud inimesed väidavad, et mehed ja naised ei saa olla lihtsalt sõbrad, sest üks pool tunneb alati rohkem kui teine – tavaliselt pannakse see küsitav pool just meeste õlule. Kuid eeldus, et mehed on võimetud platoonilisteks sõprussuheteks, tugevdab soolisi stereotüüpe. See viitab sellele, et mehed ei suuda kontrollida oma romantilisi või seksuaalseid soove ja et kõik meeste-naiste suhted on motiveeritud romantilisest või seksuaalsest huvist.