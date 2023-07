Eksperdi sõnul on paar viimaks aru saanud, et eraldi teeniksid nad rohkem raha, tehes kumbki just seda, millest ta tõeliselt huvitatud on. Sellega seoses löövad nad oma tööd lahku ja hakkavad teineteisest sõltumatult uut persoonibrändi üles ehitama. «Meghan soovib olla tähelepanu keskpunktis, Harry aga sooviks teha omaette loodusfilme.»