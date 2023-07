KIHVTID LEIUD ⟩ Stilist avaldab, kust saada soodsaid ja ilusaid rõivaid

Igal hooajal on oma moevärvid, mis annavad tooni ning panevad riidekomplekti elama. Kui lisada garderoobi üks moevärviga riideese, mida on lihtne kombineerida, muudab see kogu komplekti koheselt trendikaks. Sel suvel on moes heatuju värvid - lavendlililla, roosa, erkoranž, punane ja roheline. Need värvid panevad inimese särama, nii võid olla kindel, et neid värve kandes ei jää sa ühelgi aiapeol märkamata.

Foto: Kristiine Lään-Vantsi

Tegumoodidest on järjest populaarsem one-shoulder ehk riidese, millel on üks õlg paljas. Neid on nii toppide, särkide kui ka kleitidena – saad valida endale sobiva. Samuti ei saa sel suvel üle ega ümber teksamaterjalist. Teksa on niivõrd moes, et seda võib kanda kasvõi pealaest jalatallani! Teksapüksid, teksakleit, teksatagi – kõik on moes. Loomulikult ei ole moest kadunud ka mugavad over-sized riided: nii ülesuuruses jakid, kampsunid, kleidid kui ka pluusid.

Kindla peale minek on omada enda garderoobis mõnda paar mugavaid (teksa)pükse, parajas koguses T-särke (nii neutraalsemaid kui värvilisemaid) ning mõnda tagasihoidlikumat pintsakut või jakki. Lihtsasti kombineeritavatest esemetest saab luua mitmeid täiesti erinevaid komplekte, mida saab panna selga nii lihtsamatele kui pidulikumatele üritustele. Näiteks saab pintsaku all kanda neutraalsemat värvi, mis sobib kontorisse või midagi säravat, mis sobib suurepäraselt ka pidulikule sündmusele.

Foto: Kristiine Lään-Vantsi