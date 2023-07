MIDA SINA ARVAD? ⟩ 5-aastase poisi Titanicu-teemaline sünnipäev tekitas vastakaid arvamusi

Nimelt soovis viieaastane poiss Titanicu-teemalist sünnipäevapidu, kus külalistele jagati punaseid ja siniseid kingikotte - ühel olid katastroofist eluga pääsenud ja teisel uppunud. Poisi ema Anyssa jagas fotosid sünnipäevapeost oma TikToki kontol. Näiteks oli seal arbuus, millest voolas välja igasugu puuvilju, et see näeks välja nagu uppunud laev. Anyssa lisas ka pilte oma poja kingikottidest, mis olid värvikoodidega tähistatud. Sinised kotid tähistasid reisijaid, kes oli ellu jäänud, ja punased uppunuid.

Kingikotil olid reisijate pildid, nende nimi, sünnipäev, viimane elukoht, piletinumber ja isegi põhjus, mis reisija oli tookord Titanicu pardale läinud. Peol oli ka Titanicu-kujuline piñata, Titanicu pildiga tort ja sünnipäevalaps oli riietanud ennast kapteniks Edward John Smithiks, kes koos laevaga põhja läks. Ilmselge, et see poiss oli oma peo planeerimiseks tohutult vaeva näinud.

Kuid oli ka neid, kes leidsid, et on täiesti lugupidamatu kasutada tohutut katastroofi ära, et teha selleteemaline rõõmus pidu.

Oluline on aga mainida, et sageli tulevad teistsugused sünnipäevaideed lastelt, kellel on autismispektri häire, ATH või muul põhjusel väga spetsiifilised huvid ja kinnisideed. Lapsevanemad peaksid sel juhul tulema mingi maani vastu, et laps tunneks, et temaga arvestatakse ja temast hoolitakse, vahendab YourTango.