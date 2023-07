2 hommikust harjumust, mis ei lase kaalust alla võtta ja tekitavad näljatunde kogu päevaks

Üleliigse kehakaalu kaotamise edukus sõltub otseselt sellest, kuidas oma päeva alustada. Ja ei, see ei tähenda, et kohe pärast ärkamist peab aktiivselt treenima hakkama või sööma eranditult tervislikku toitu.

Päev peaks algama klaasitäie sooja veega. See on peamine reegel, mida keegi ei tohiks unustada. Eriti oluline on tarbida rohkelt vett just siis, kui eelistad hommikusöögi ajal juua kohvi.