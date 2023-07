Arstid pidasid 15-aastase tüdruku surmavat haigust raseduseks

Hallie Pollard kannatas 2019. aastal mitu nädalat järjest pideva väsimuse, seljavalu ja urineerimisraskuste all. Lisaks hakkas ta kiiresti kaalust kaotama. Kui ema tüdruku haiglasse viis, tegid arstid talle uriini- ja vereanalüüse ning teatasid, et ta on viimaseid nädalaid rase. «Ma teadsin kindlalt, et ma ei ole rase. Olin vaid 15-aastane ja ei saanud lapseootel olla,» ütles Pollard..