15-AASTASELT PENSIONILE? ⟩ Noor tüdruk sai ootamatuid esemeid müües miljonäriks

Vaid 11-aastane Pixie on uhke laste mänguasju ja aksessuaare müüva kahe ettevõtte omanik. Tema enim tulutoov ettevõte Pixie's Fidgets asutati 2021. aasta märtsis, siis kui fidget spinnerid (eesti keeles näpuspinnerid) olid maailmas ülipopid. Ettevõtte esimesed mänguasjad müüdi maha vaid 48 tunni jooksul pärast turule toomist, aidates ettevõttel teenida esimesel tegevuskuul rohkem kui kuuekohalise kasumi. Ettevõtete majandamisel on suur roll Pixie emal Roxy Jacenkol. Kui Pixie oli alles väikene, asutas ta ema laste juukseaksessuaaride ettevõtte Pixie Bows.

Jacenko lisas, et ta ei taha, et tema pisitütar tunneks, et ta on oma edule vaatamata sunnitud ettevõtte heaks töötama, ning kinnitas, et Pixie õnn on kõige tähtsam.