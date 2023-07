Tänaseks 25-aastane Rudolph Farias kadus Houstonis 6. märtsil 2015. aastal. 29. juunil sai Houstoni politseijaoskond kutse ühe kiriku juurde, mille ees magas noor mees. Selgus, et tegu on aastaid tagasi kadunud Rudolphiga, teatab CNN .

Rudolphil oli leidmise hetkel endiselt kaelas kee, mille ta sai 2011. aastal oma vennalt. Ta toimetati kiiresti meditsiinilise järelvalve alla, kus tema tervislikku seisundit kontrollitakse. Hetkel on ta kõnevõimetu ja tema kehal on füüsilise vägivalla tundemärke. Väidetavalt on noormees looteasendis ja häälitseb vaid harva mõne sõna.