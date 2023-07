GÜNEKOLOOG VASTAB ⟩ Just nii peab lõhnama terve vagiina

«Tupp ei ole mõeldud lõhnama nagu roosiaed,» ütleb günekoloog Sherry Ross. Günekoloog ütleb, et täpset lõhna on keeruline selgeks teha, sest iga naise puhul on see erinev. Mõned naised kasutavad oma lõhna kirjeldamiseks väljendeid nagu maalähedane, küps, pisut kirbe ja kergelt hapukas. Iga naine peab enda jaoks ise tuvastama, milline lõhn on tema puhul normaalne.

Vagiina lõhn sõltub osaliselt menstruaaltsüklist: tsükli lõpus lõhnab tupest erituv valge voolus hapukamalt. Selle pärast pole vaja muretseda – see on täiesti normaalne. Isegi pärast vahekorda võib lõhn mõnda aega olla erinev, aga ka see on normaalne. Selge on aga see, et kõik, mis mõjutab tupe sisemuse õrna tasakaalu, mõjutab ka sealt väljuvat lõhna ja koostist.