STILIST JAGAB NIPPI ⟩ Kuidas kanda valgeid riideid nii, et pesu ei paistaks?

Stilist Montserrat Varela sõnul teevad paljud naised valgeid või õrnalt läbipaistvaid riideid kandes ühe lihtsa ja loogilise vea – kannavad rõivakomplekti all värvilist või valget pesu. Kuigi tugeva kanga all ei pruugi valge pesu paistma jääda, on õhematest riietest seda kohe läbi näha. Naine tõi näiteks Hailey Bieberi, kes on mitmel korral kaamerasilma ette jäänud valge kleidiga valget pesu kandes.