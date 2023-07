IMELIHTNE VALMISTADA ⟩ See looduslik vahend hoiab puugid sinust eemal

Pilt on illustreeriv.

«Mina metsa, puuk metsast välja!» saab nüüd taas suvel metsa minnes vanaeestlaslikul kombel lausuda. Puugid on tõepoolest tüütud, aga need ei peaks ära võtma rõõmu, mille saame looduses aega veetes. Lahendusi puugitõrjeks on palju - spreid, erinevad rohkem- ja vähem loodussõbralikud õlid, küüslauk jne…Kuid, kas oled proovinud ühte lihtsasti valmistatavat looduslikku imerohtu, mis hoiab puugid sinust eemal?