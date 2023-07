Suri Robert De Niro 19-aastane lapselaps

Drena kirjutas: «Mu ilus armas ingel. Olen sind piiritult armastanud hetkest, mil sind oma kõhus tundsin. Sa oled mu rõõm, mu süda ja kõik see, mis elus on puhas ja tõeline. Soovin, et oleksin praegu sinuga. Ma ei tea, kuidas sinuta edasi elada, aga püüan toime tulla.»

«Sa olid nii hoitud ja armastatud, ma soovin, et see armastus ainuüksi oleks sind päästnud. Mul on nii kahju, mu kallis, mul on nii kahju @carlosmare. Puhka rahus, mu kallis poiss.»