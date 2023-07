ET SUHE KESTAKS ⟩ Paari ideaalse vanusevahe arvutamiseks on olemas lihtne valem

Spetsialist rõhutas, et ideaalset vanusevahet õnneliku suhte loomiseks on raske nimetada. Tema sõnul on selleks olemas siiski lihtne vale. Nimelt tuleb partneri väikseima vastuvõetava vanuse arvutamiseks jagada enda eluaastate arv kahega ja liita tulemusele seitse. Ehk et 50-aastase mehe jaoks on tehe 50:2+7=32 ning selle mehe kaaslane peaks olema vähemalt 32 aastat vana. Ingham tunnistas, et valem võib olla veidi aegunud, kuna sotsiaalne fookus on viimastel aastatel nihkunud suure vanusevahega abielude hukkamõistmiselt nende normaliseerimisele.