Kui mees, kes on mustanahaline immigrant Ghanast, gei ja rikas ning ihaldab endale aastal 2023 maailma mõjukaima moeajakirja juhi kohta, siis mis võiks valesti minna? Selgub, et kõik võib valesti minna, ja lähebki, kui su vastas on jääkuninganna, legendaarne Vogue’i peatoimetaja