Tanel Padarist sai aus mees

Tanel Padar oli oma tulevasest abikaasast sisse võetud juba esimesel kohtumisel ning jagas seda emotsiooni aastal 2020 ajakirjas Anne & Stiil: «Meesterahva jaoks on see asi veidi hirmutav – kui oled mõnda aega poissmees olnud ja ühtäkki on su kõrval selline inimene, kelle ette… laskuks kohe põlvili. Mõtlesin, et äkki olen ära keeranud?! Olingi nagu pubekas, kes istus tundide kaupa telefoni otsas… Pidades sisukaid vestlusi. See oli väga tore… Kõige pikem kõne oli neli tundi ja muidugi mitte päeva-, vaid uneajast,» meenutab Tanel.