Läänemerre kukkunud laps ja talle järele hüpanud ema surid

Poola politsei kinnitas täna meediale , et parvlaeval Stena Spirit juhtunud traagilise õnnetuse tagajärjel surid 35-aastane naine ja tema seitsmeaastane poeg.

Laevareisija Tim Karlsson rääkis neljapäeva õhtul politseile, et oli koos sõpradega laeva päikesetekil, kui laps üle parda kukkus ja ema talle järele hüppas talle. Mitmed reisijad tunnistasid, et Stena Spiriti pardal valitses pärast õnnetust segadus ja tekkis pingeline õhkkond. Kui tuli info, et üle parda kukkunud ema ja laps olid leitud, puhkes spontaanne aplaus.