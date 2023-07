VAATA PILTI ⟩ Soolatera suurune Louis Vuittoni käekott müüdi maha «vaid» 57 000 euro eest

New Yorki kunstikollektiiv MSCHF lõi hiljuti uskumatuna näiva (ka sõnaotseses mõttes) moeaksessuaari - mikroskoopilise seitsme millimeetrise laiusega Louis Vuittoni disainitud käekoti. Kott on disainitud Louis Vuittoni kuulsa OnTheGo käekoti eeskujul. See neoonroheline kott on nähtav ainult mikroskoobi abil. Hoolimata oma tillukesest suurusest müüdi see maha muusik Pharrell Wiliamsi asutatud veebipõhise oksjonimaja korraldatud oksjonil summaga 58 738,61 eurot.

Mis teeb selle veelgi põnevamaks, on asjaolu, et Louis Vuittoni meeste loovjuhina tegutsev Pharrell ei olnud koti loomisest teavitatud. Küsides selle kohta, märkis MSCHF-i peamine loovjuht Kevin Wiesner muiates, et nad tegid selle uskumatult väikese koti Pharrellile, kuna ta on tuntud oma suurte kübarate armastuse poolest.

Microscopic ‘Louis Vuitton’ bag sells for more than $60,000 https://t.co/Q9kzClUJ1G — The Guardian (@guardian) June 29, 2023

MSCHF-i mikroskoopiline meistriteos, mis valmistati 3D-printimistehnoloogia abil 2-fotoni polümerisatsiooni meetodil, seab kahtluse alla moe piirid ning hägustab kunsti ja luksuse piiri. Bränd viitab naljatades, et eelnevad väikesed käekotid vajasid ikka kandmisel käe abi, kuid mikroskoopiline käekott viib selle mõtte äärmuseni, kus selle kandmine muutub absurdsuseks.