Ema on löödud sellest, mida teismeline tütar endaga tegi

«Kõige hullem on, et see jääb tal igale poole riiete külge kinni ja põhjustab infektsiooni,» jätkab ema. Ema ei mõista, miks tütar pidi veel nabarõnga panema, kui kõrvarõngaaugud tal juba on.

The Suni terapeut Deidre ütleb aga, et muretsemiseks pole põhjust. «Ta teab oma piire ja see, et ta algul luba küsis, näitab, et sisimas on ta hea laps,» kirjutab ta. Deidre soovitab emal teismelisele selgitada, miks ta ei soovinud, et tütar seda konkreetset augustamist teeks.