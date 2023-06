NAISE PIHTIMUS ⟩ «Minu ja mu ülemuse seksisuhe jätkub uskumatul põhjusel»

«Minu 36-aastane ülemus on ettevõtte tegevjuht ning mina olen tema assistent,» alustas 28-aastane finantssektoris töötav naine enda lugu. Tegevjuhi ja tema assistendi suhe on kestnud aasta aega ning naise arvates on nende seks ja läbisaamine siiani fantastiline, ent naine on hakanud tundma, et ta raiskab ülemuse peale asjatult aega.