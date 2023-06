Abiturienti klassi ees mõnitanud matemaatikaõpetajat ootab ees kohtuteekond

Lõpuklassi õpilane Isabella Rexach-Moore avaldas, et tema matemaatikaõpetaja Jennifer Brunet on teda pikemat aega süstemaatilisest kiusatud. Rexach-Moore on pidanud taluma üleolevaid ja noomivaid kommentaare nii enda nahavärvi kui riietusstiili kohta. Isabella on veendunud, et õpetajal on isiklik vimm tema suhtes, sest teisi sarnaselt riietuvaid tüdrukuid ta nii ei kohtle.

Nüüd nõuab New Yorgis Centereachi keskkoolis käiv teismeline kooli juhtkonnalt miljoneid dollareid kahjutasu selle eest, et nad pole tüdruku põletava murega siiani tegelema hakanud. Rexach-Moore'i sõnul sai probleem alguse juba sügisel, kui Brunet talle klassi ees rassistlikke märkusi tegema hakkas. Hagi kohaselt sõnas naine klassile: «Ma olen nii väsinud sellest, et mustanahalised noored alati koolist puuduvad.» Abituriendi sõnul oli see otsene viide talle, sest ta on ainuke mustanahaline nooruk klassis, kes vahepeal koolist puhkepäevi teeb. Isabellal on kooli juhtkonnaga erikokkulepe, mis lubab tal vahetevahel ärevuse ja bipolaarsuse tõttu koolist puududa, seega ei puudu teismeline lohakusest.