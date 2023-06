Muinasjutumaailm pole kaugeltki üks helge koht. Neis iidsetes lugudes on alati tume pool, varjatud ja varjamatu kurjus ning hullutavad kiusatused. Multitalent Tanel Veenre leidis inspiratsiooni just ühest kuulsamast ja koletumast mõrvaloost, kus rüütel Sinihabe tappis armsamaid, kes tahtsid liiga palju teada.

Tanel Veenre näitusel «Sinihabe» toimub maagiline muutus – lisandiks loodud esemed alustavad iseseisvat elu. Mis iganes kellegi varjupoolel peitub ja maha maetud unistuste laekas uinub, selle vaatemängu tõukel tõstab see pead...

Tanel Veenre tunnistab, et saab isikliku kogemuse varal aru, mida tähendab uudishimu vastupandamatu jõud. Kui see tähendab ka eluga riskimist, on ikkagi vaja teada saada, proovida, keelatud ukse taha piiluda. Loe edasi, saad teada, mis seal peitub.