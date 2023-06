SILIKOONBEEBI ⟩ Ema: «Ma toidan teda rinnaga nagu pärisbeebit»

Kiersten ei ole ema mitte inimlastele, vaid hüperrealistlikele võltsbeebidele – täpsemalt «uuestisündinud» nukkudele (inglise k - reborn dolls). Kui võib arvata, et tegu on väikese kogukonnaga, siis vastupidi - hashtag #RebornBaby’l on TikTokis peaaegu u 3 miljardit vaatamist. Nukkude hinnad ulatuvad 130 eurost 1450 euroni, oleneb kas beebi on tavamudel või hoolikalt nokitsetud tõeline kästitöö, kus iga juuksesalk on ükshaaval juurutatud ning mille nahakihid on tehtud sooneliseks ja õhetavaks. Silikoonbeebide kogukonda kuuluvad kümned tuhanded kollektsionäärid ja nukukunstnikud, kellest paljudel on väga aktiivsed omavahelised suhtluskanalid. Kiire uurimise järel selgub, et Facebookis on arvukalt gruppe, kus mõndade liikmetearv küündib 26 tuhandeni!