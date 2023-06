VEIDER EKSPERIMENT ⟩ Mees pesi juukseid nädal aega viinaga

Arvukate blogipostituste ja artiklite kohaselt võib viin eemaldada juustest kemikaalide jääke, stimuleerida kasvu ning jätta juuksed läikivaks ja kohevaks. See kõlas ajakirjanikule liiga hästi, et mitte proovida.

«Soovides rohkem teada saada, võtsin ühendust ekspertidega, kuid kahjuks lükkas enamik minu kirja tagasi. Siiski avastasin, et alkoholil on antimikroobne toime ja see võib denatureerida valke, mis muudab selle juustele potentsiaalselt kasulikuks,» toob Hines välja.

Kokkuvõtteks võib öelda, et juuste pesemine viinaga ei pruugi olla väärt küsimusi ja kummalisi pilke, mida saate, kui elukaaslane või sõbrad märkavad vannitoas viinapudelit. Kuigi see otseselt ei kahjustanud eksperimenteerija juukseid, oli kasu küsitav. Tundub, et tavapärased juuksehooldustooted on tõhusamad ja vähem omapärased.