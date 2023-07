NAUDINGUTELE ORIENTEERITUD ÜHISKOND ⟩ Seksijanus rahvas: läänes tahavad inimesed eelkõige head meelelahutust

Margus lisab, et tantra aitab kenasti luua emotsionaalset lähedust: alates kõige lihtsamatest ühishingamistest ja silma vaatamise harjutustest ning lõpetades keerukamate praktikatega. «Küsimus pole enam selles, et mis harjutust me teeme, vaid see, et me teeme seda koos. Me lülitame kinni telerid, et võtta see aeg meile kahele. Vahest õrnad puudutused sõrmeotstega või silma vaatamine on erutavam kui tühipaljas hõõrumine. Kui me suudaks seksi eesmärki muuta, siis muutuks kogu kontekst: kaob ära ajaline surve, kaob ära võidujooks, et kumb enne tuleb. Nii mehed kui naised unustavad, et naise jaoks eelmäng seksiks kestab terve päev. See ei tähenda, et terve päeva jooksul toimuks seksuaalne tegevus, piisab, kui naine saab tähelepanu, õrna puudutuse või kallistuse, siis on ka naine rohkem seksiks avatud.»