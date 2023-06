FOTOD ⟩ Randa magama jäänud neiu sai ärgates šoki

Sisearhitekti assistendina töötav naine selgitab, et ta unustas päikesekreemi panna ning jäi kogemata magama. Et rängast põletusest taastuda, pidi ta kolmeks nädalaks haiguslehe jääma.

Arstid selgitasid naisele, et tal tekkis päikesemürgitus, mille tõttu ta nägu muudkui paisus ja paisus. Lisaks paistetusele tekkis tal oksendamine. Isabela nägu oli nii moonutatud, et tema enda õde Aero Chatwin, kes oli siis vaid kolmeaastane, ei suutnud teda ära tunda.

Siin on hakanud paistetus vaikselt taanduma, kuid siiski on Isabela nägu tundmatuseni muutunud (võrdle avapildiga).

Naine rääkis, et kuna ta on kogu elu korralikult päikesekreemi kasutanud, polnud tal aimugi, et tal päikese vastu allergia on. See selgus alles nüüd, kui ta end kreemitada unustas.