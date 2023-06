EMA-TÜTRE RAHAJUTUD ⟩ Just nii veedad muretu suvepuhkuse ja ei pea raha pärast muretsema

Vandeaudiitor Mai Palmipuu ja ajakirjanikust tütar Triin Palmipuu selgitavad täna misasi see arvele potsatav raha tegelikult on, miks seda ei tasu võtta kui süllesadanud preemiat ja tõdevad, et Eesti on elamiseks üks hea koht.

Parim osa aastast on käes – puhkuste aeg! Töötaja hakkab puhkuseplaane pidama, tööandja muretseb, kuidas puhkuste ajaks töö ümber korraldada.

Kohvrisse päevitusriiete pakkimisel on tore avastada, et arveldusarvele on laekunud tööandjalt puhkusetasu. Üldjuhul maksavad tööandjad töötajale puhkusetasu enne esimest puhkuse päeva.

Eesti Vabariigis on töötajal õigus saada igas kalendriaastas põhipuhkust vähemalt 28 kalendripäeva. Puhkuse kestvus võib olla pikem sõltuvalt kohaldatavast kollektiivlepingust või tööandja ja töötaja omavahelisest kokkuleppest. Meie põhjanaabritel Soomes, on puhkuse pikkuseks alates neljast nädalast aastas, Jaapanis on aga puhkuse kestvuseks kuni 10 päeva aastas. «Kõikide võimaluste maal» Ameerika Ühendriikides pole ametlikult puhkust ette nähtud, tööandja võib võimaldada töötajale puhkust vastavalt kahe osapoole omavahelisele kokkuleppele.

Eestis peab tööandja võimaldama põhipuhkust töötajale, kes on esimesel tööaastal töötanud vähemalt kuus kuud. Puhkust on õigus saada võrdeliselt töötatud kuude arvuga vastavalt töötatud aja eest. See tähendab, kui on töötatud pool aastat, siis on õigus välja võtta pool ette nähtud puhkusest. Tööandja peab võimaldama ja töötaja peab kasutama õigust puhkusele kalendriaasta jooksul (1.jaanuarist kuni 31.detsembrini). Puhkusetasu arvestamisel arvutatakse välja, mitme päeva eest on töötajal õigus puhkust saada. Reeglina arvestatakse põhipuhkust 28 päeva aastas ehk 2,33 päeva kalendrikuu kohta.

Kui töötaja läheb puhkusele, siis peab tööandja töötajale maksma puhkusetasu. Tööandja võib maksta töötajale puhkusetasu rohkem, kui töölepingus on kokku lepitud. Puhkusetasu arvestatakse kuue eelmise kuu keskmise kalendripäeva tasu alusel.