Võib tekkida küsimus, miks meestele UGGid ei meeldi – need on ju nii mugavad ja mõmmilikult armsad! Uuringutest on selgunud, et mehed soovivad näha naiste jalas saapaid, mis teevad nende jalad sihvakaks ja näevad seksikad välja. Pehmed ja armsalt töntsakad UGGid seda paraku ei suuda, mistõttu ei kuulu need ka meeste lemmikute hulka.