Kris Jenneri ülestunnistus: jõin iga päev viina, et kuue lapsega hakkama saada

Kim Kardashian avaldas esmaspäeval Itaalia Vogue'ile, et on lapsevanemaks saades oma ema veel rohkem austama hakanud. Kris Jenner on üles kasvatanud kuus last ja teinud seda osa ajast täiesti üksi. Kim paljastas, et tema ema edukaks lapsevanemaks olemise saladus on lihtne: juua üks pits viina päevas!