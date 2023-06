Kendall Jenneri kleit sattus kriitikarahe alla: see näeb välja nagu pampers!

Üllataval kombel pole see esimene kord, kui naise moeetenduste riiete üle nalja heidetakse. Veebruaris oli Jenner moebrändi Alaïa modell ning kandis kollektsiooni pildistamisel asümmeetrilist ühe püksisäärega catsuit'i, vahendab Page Six. Tookord tõid fännid välja, et nemad kannaksid sellist riideeset vaid siis, kui avastaksid avalikus kohas, et on ühe jala raseerimata jätnud. Sellised näited tõestavad, et kõrgmood ei olegi alati massidele meeltmööda, kuid piisab sellest, et moehuvilistele silmailu jätkuks.