VÕTMETUNNISTAJA PALJASTUSED ⟩ Madeleine McCanni kadumise ametlik versioon on seatud kahtluse alla

Madeleine McCanni kadumise peamine kahtlusalune sakslane Christian Brückner kannab praegu vanglakaristust eaka naise vägistamise eest. Helge Busching rääkis, et tutvus Brückneriga umbes kolm aastat enne tüdruku kadumist. Võtmetunnistaja on veendunud, et Brückneril on Madeleine'i kadumisega otsene seos.