Mees oli parasjagu naist paljaks röövimas, kuid mõtles ootamatul põhjusel ümber

Amber Beraun avaldas, et oli just koju jõudmas, kui lambiposti tagant hüppas välja mees ja sihtis teda relvaga. Ohver, kes tuli hilja töölt, oli sunnitud mehele kogu enda sularaha andma. Naise nägu nähes mõtles röövel veidi ja küsis siis naiselt, kas ta oleks nõus mehe Facebookis sõbraks lisama. «Ta ütles mulle, et olen nii ilus, et võiksime edaspidigi koos aega veeta,» rääkis Amber. Beraun otsustaski mehe sõbrakutse vastu võtta ning sai teada, et röövli nimi on Damien Boyce.

Röövimist meenutades rääkis Amber WRTV-le: «Damien võttis relva taskust välja ning nõudis, et ma laseksin ta enda koju, aga ma ei lasknud.» Siiski pidi naine röövlile loovutama enda viimased sadakond eurot sularahas. Hirmunud Amber võttis mehe palve peale ta kohe Facebookis sõbraks, sest lootis, et too jätab naise sellisel juhul rahule. Küll aga ei läinud palju aega mööda, kui naise koju tungida üritanud mees talle flirtivaid sõnumeid saatma hakkas. Boyce lubas Amberile temalt röövitud raha tagasi maksta, mille peale vastas naine, et annab mehele andeks. «Ma saan aru, et ajad on rasked. Sul on hea süda,» saatis Beraun teda röövinud mehele vastuseks.