2 küünelakivärvi, mida pärast 50. eluaastat vältida

Ekspertide sõnul süvendavad paljud naised mõnikord probleemi ise, valides küünelaki, mis ei lase kätel noored ja värsked välja näha. All on mõned värvid, mida oleks küünetehnikute sõnul parem vältida.

Must

«Ma arvan, et must muudab küpsed naised karmimaks, mis omakorda muudab üldvälimuse vanemaks,» ütles Alexis. Disaineri sõnul oli periood, mil mustast sai trend: «Sel ajal tahtsid paljud vanemad kliendid seda proovida. Tegime ühe sõrmega väikese testi ja enamasti paluti mul see siis maha pühkida.»