Jennifer Lawrence elu esimesest alastistseenist: minu laps seda filmi niikuinii vaadata ei taha

Jennifer astub filmis üles majanduslikes raskustes naisterahvana, kellele pakutakse ahvatlevalt tulusat töökohta Uberi juhina. Tööpakkumisel on aga konks: naine peab võrgutama jõuka New Yorgi paari 19-aastast poega, kes on kohmakas ega oska endavanustega suhelda. Jenniferi karakter annab endast parima, et jõuka pere võsukeses enesekindlust tekitada ning on nõus raha nimel pööraseid tegusid tegema.