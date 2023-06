ŠOKIDIAGNOOS ⟩ Sarah Ferguson taastub rinnavähi operatsioonist: mul polnud ühtegi sümptomit

Sarah Fergusonil diagnoositi rinnavähk rutiinse mammograafia tagajärjel ja ta kinnitab nüüd, pärast operatsiooni, et tal polnud ühtegi tavapärast sümptomit.

Hertsoginna pressiesindaja ütles Mirrorile: «Yorki hertsoginnal Sarah'l diagnoositi hiljuti rinnavähi varajane vorm, mis avastati rutiinse mammograafia sõeluuringu käigus. Sarah on haiglast koju naasnud ja taastub perekonna ringis. Ta saab parimat arstiabi ja on väga heades kätes.» Fergusonile oli diagnoos tõeline šokk: ta tundis ennast täiesti tervena, puudusid igasugused sümptomid ja viited raskele haigusele.

Hertsoginna avaldas esindaja kaudu meeletult suurt tänu kõigile tervishoiutöötajatele, kes on teda viimastel päevadel toetanud. Samuti on ta väga tänulik mammograafia teinud arstidele, kes tuvastasid tema haiguse, mis oli täiesti sümptomiteta. Ferguson loodab, et tema kogemus rõhutab regulaarse sõeluuringu tähtsust ning tema lugu paneb ka end täiesti hästi tundvaid naisi kontrollis käima.