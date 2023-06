PULMAKLEIT MEESTELE? ⟩ Uus moesuund tekitab netirahvas vastakaid tundeid

Tehisintellekti abil loodud meeste pulmakleidid muudavad senist arusaama traditsioonilistest pulmarõivastest ning annavad mõista, et mees ei pea olema alati see, kellel on kapis vaid üks must ülikond. Üleni valgest kollektsioonist leiab nii volüümikaid ülikondi kui ülikonna ja kleidi võluvaid kombinatsioone.

Graafilise disaineri sõnul esindab tema kollektsioon pulmamoe evolutsiooni, kus loovusel pole piire ning peigmehel on võimalik näha välja enesekindel ja autentne. «Meeste pulmarõivad on aastate jooksul jäänud suures osas muutumatuks. Selle eksperimentaalse AI-kollektsiooni eesmärk on inspireerida ja nihutada traditsiooniliste meesterõivaste piire,» rääkis graafiline disainer BRIK.

Kui osa Instagrami kasutajaid kiitis nende tehisintellektiga loodud disainilahenduste taga olevat uuenduslikkust ja loovust, leidus ka neid, kellele idee meeste pulmakleitidest harjumatuna näis. «Palun jätke pulmakleidid ikkagi naistele,» kommenteeris üks naine. Teine netikasutaja ütles seevastu, et kui mees soovib enda pulmapäeval midagi silmapaistvamat kanda, võiks tal olla võimalus seda teha. «Ning kui naine soovib kanda enda pulmas ülikonda, peaks ka see lubatud olema,» lisas naine.