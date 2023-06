KURJATEGIJA? ⟩ Nicki Minaji tahetakse ootamatul põhjusel kodust välja visata

Sajad inimesed on kirjutanud alla petitsioonile veebisaidil Change.org, et väljendada oma muret ja pahameelt uute naabrite - Nicki Minaji ja tema abikaasa Kenneth Petty - üle. Kuigi räpistaar ise pole Hidden Hillsis kellelegi ebameeldivusi tekitanud, kardetakse naabruskonnas tema kaaslast Kenneth Pettyt – hämara minevikuga Petty kannab praegu seksuaalkuriteo eest aastast koduvangistust.

TMZ andmetel kirjutas petitsioonile alla 500 inimest, kui Petty värskendas juriidilistes dokumentides oma kodust aadressi. Föderaalseadus kohustab ametiasutusi jätma teabe seksuaalkurjategijate kohta kättesaadavaks, et inimesed saaksid ennast ja oma perekondi paremini kaitsta. Petitsioonis, mille koostas Beverly Bardani nimeline naine, väideti, et kui paar saab linnaosasse elama jääda, muutub Hidden Hills ebaturvalisemaks ning piirkonna väärtus väheneb.

Siiski on ebaselge, kui paljud nende tegelikest naabritest on petitsioonile alla kirjutanud. TMZ teatas reedel, et Hidden Hillsi kogukond ei teadnud, et naabruses elaks naine nimega Beverly Bardan. Fännid usuvad, et petitsiooni võis algatada Cardi B tulihingeline toetajaskond, kellele on Nicki Minaj pinnuks silmas.