TAAS AVALIKKUSE EES ⟩ Amber Heard saabus Itaalia filmifestivalile uue mehe käevangus

Kui Amberi fännid naiselt mõni kuu tagasi uurisid, ega tema uus eluperiood näitlejakarjääri lõppu ei tähenda, lubas Amber, et kinoekraanil näeb teda lähitulevikus küll ja veel. Heard lisas, et on praegusel hetkel seotud mitme erineva filmiprojektiga. Itaalias aset leidvat Taormina filmifestivali väisas näitlejanna, sest tegi rolli festivalil esilinastuvas filmis «In the Fire». See on ühtlasi esimene film peale kohtumadinat eksabikaasa Deppiga, kus naine rolli on saanud.