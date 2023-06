Jaanipühad on selja taga ja kõht head-paremat täis. Igal aastal leidub aga neid, kes tunnevad, et sel aastal sai küll veidi rohkem grillvorsti vitsutatud, kui tervisele hea oleks olnud. Postimees Naine rääkis toitumisnõustaja Rain Vainikuga, kes jagab väärt nippe, kuidas suvised grillipeod tervisesõbralikult mööda saata.

Jaanipäeva toidud ja tervislikkus, kes neid suudaks ühendada... Pidupäevatoitude mõte on alati olnud priisata ja püksirihma järele anda. Pidulaua tervislikkusele on mõtlema hakatud alles viimastel aastatel. Seni on valitsenud arusaam, et tervislik toit ei saa maitsev olla, kuid uus trend on teha toite, mis on nii maitsvad kui ka tervislikud.