Mees uimastas üle kümne aasta õhtuti oma naist, et saata korda andestamatuid tegusid

Peagi saadi teada, et üle 50 aasta abielus olnud mees segas oma naise toidu sisse unerohtu ja kutsus seejärel oma «külalised» nende majja, et lasta oma magavat naist vägistada. Kõik soovijad leidis pensionär internetifoorumitest, kus liikmed arutlevad naistega seksimise üle ilma nende nõusolekuta ja sageli siis, kui nad on uimastatud. Avignoni prokuröride sõnul väitis kahtlusalune, et ükski tema majja tulnud meestest ei loobunud naisega seksuaalvahekorda astumisest, arvestades tema seisundit. ''Ta ei kasutanud kunagi kellegi suhtes vägivalda ega ähvardusi, et vägistamine toimuks. Igal inimesel oli oma vaba tahe need teod lõpetada ja lahkuda,'' ütlesid prokurörid.