PIDUDE ABC ⟩ Jää ellu: nende ohumärkide puhul tuleb peol alkoholi tarbimine lõpetada

Kas sa kuulud nende hulka, kes hakkavad purjuspäi eksidele ja salajastele ihaldusobjektidele krüptilisi sõnumeid saatma? Või tekib vastupandamatu tung kaselatva ronida, kuigi pole seda viimased 30 aastat teinud? Purskkaevus konna ujumine on kõige naljakam tegevus, mida on sel hetkel võimalik ette kujutada? Kui selliseid ülemeelikusi põhjustab alkohol, on tervise huvides viimane aeg õppida piiri pidama.

Purju jäämine on individuaalne ja seda mõjutavad näiteks sugu, vanus ja kaal. Joobeseisundis kahaneb drastiliselt aju võime oma funktsioone juhtida ja kaovad igasugused filtrid. Raske joobe piirmääraks on seatud 1,2 promilli just seetõttu, et füsioloogiliste tegurite mõjul on muuhulgas reaktsioonikiirus ja koordinatsioon puudulikud.

Kui märkad neid märke, võta hoog maha

Kuidas sa ise saad ennast aidata ja pidutsedes oma joobeseisundit hinnata?

1. Esimene märk, et peaksid joomist aeglustama või hoopis ära lõpetama, on sageli peidus koordinatsioonis. Kui toolilt tõustes pead lauast kinni hoidma, et ümber ei kukuks või teel vannituppa vastu teisi inimesi või seinu põrkad, tasub senine klaasi sisu vee vastu vahetada. Kui telefoni sõnumit tippides tähtedele pihta ei saa, on samuti viimane aeg hädapiduriks.

2. Vestlused muutuvad keerukateks. Sa ei saa hästi aru, mida lauanaaber sulle öelda soovib ja pead kõrvu teritama, et tähelepanu koondada? Pead selgelt väljaöeldud sõnadeks ekstra vaeva nägema? Ole hea, jäta joomine pooleli, muidu ei lõpe see hästi.