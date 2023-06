Naine leidis kavala nipi, kuidas raha säästa: kulutan toidule vaid 70 eurot aastas

Sofie alustas sellest, et päästis ära viskamisest vaid küpseid puu- ja köögivilju, kuid ajapikku hakkas ta hankima prügikastist ka teisi toiduaineid. Naine mõistis peagi, et ta saab prügikastist suurema osa eluks vajalikku kätte ega peagi poes käimisele raha kulutama. «Ma arvan, et säästan nii tuhandeid eurosid aastas,» sõnas naine optimistlikult.